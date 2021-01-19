Вышел новый тизер фильма "Годзилла против Конга"

В Сети появился новый тизер фильма "Годзилла против Конга", который выйдет 26 марта одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

В полуминутном ролике, помимо многочисленных надписей на белом фоне, можно увидеть несколько кадров схватки двух супермонстров - что уже чуть больше, чем в предыдущем тизере, длившемся три секунды.

Фильм станет продолжением серии про "монстров Legendary", в которую уже вошли фильмы "Годзилла", "Конг: Остров черепа" и "Годзилла 2: Король монстров".

Godzilla vs Kong | First Look #GodzillavsKong pic.twitter.com/TDZZJ7lFXC — Godzilla vs Kong (@GodziIIaVSKong) January 18, 2021

Ранее студия WB представила тизер сразу нескольких своих громких премьер, куда также вошли четвёртая "Матрица", новая "Дюна", перезапуск "Отряда самоубийц", игровой фильм "Том и Джерри", приквел "Клана Сопрано" и другие.