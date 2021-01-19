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Вышел новый тизер фильма "Годзилла против Конга"

Новости
    19.01.2021, 13:29
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети появился новый тизер фильма "Годзилла против Конга", который выйдет 26 марта одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

Фото: youtube.com/ Iamricksanchez
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В полуминутном ролике, помимо многочисленных надписей на белом фоне, можно увидеть несколько кадров схватки двух супермонстров - что уже чуть больше, чем в предыдущем тизере, длившемся три секунды.

Фильм станет продолжением серии про "монстров Legendary", в которую уже вошли фильмы "Годзилла", "Конг: Остров черепа" и "Годзилла 2: Король монстров".

Ранее студия WB представила тизер сразу нескольких своих громких премьер, куда также вошли четвёртая "Матрица", новая "Дюна", перезапуск "Отряда самоубийц", игровой фильм "Том и Джерри", приквел "Клана Сопрано" и другие.

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