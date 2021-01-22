В Татарстане завели дело по факту взрыва на нефтезаводе

По факту ЧП на нефтяном предприятии в Сармановском районе РТ возбуждено уголовное дело.

Как сообщил "РГ" старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, расследование будет вестись по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, приведшем к смерти двух лиц.

Напомним, в селе Большое Нуркеево на нефтезаводе произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды во время ее испытаний. Два человека погибли. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в БСМП Набережных Челнов. Он получил травмы рук, ног и грудной клетки.

Прокуратура взяла расследование на особый контроль.