Новым прокурором Новосибирска стал Роман Сивак

На должность прокурора города Новосибирска назначен 46-летний старший советник юстиции Роман Сивак. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующий приказ генпрокурора РФ был подписан вчера.

По данным ведомства, непосредственно до нового назначения Роман Сивак занимал должность городского прокурора в соседнем Бердске. Карьеру же в органах прокуратуры начал с 2005 года, работал помощником прокурора Краснозерского района, заместителем прокурора Здвинского района, прокурором Каргатского района Новосибирской области.

До этого, в 2000 году, он окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности "юриспруденция", а в 2009 году получил дополнительное образование по той же специальности в Томском государственном университете.

- Зарекомендовал себя юридически грамотным, ответственным, инициативным работником, обладающим организаторскими способностями, - отмечают в областной прокуратуре. - За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором Новосибирской области.

Напомним, экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец подал в отставку в июле прошлого года. А в ноябре был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и отправлен под арест. В январе срок его ареста продлили до 13 апреля.