В Карелии глава района уволился из-за ЧП, оставившего город без воды

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин ушел в отставку. Таким образом, он взял на себя ответственность за аварию на городских сетях, в результате которой город Питкяранта несколько дней оставался без холодной воды.

Об этом в пятницу сообщил глава республики. Он добавил, что считает данное решение абсолютно верным.

Напомним, ЧП в Питкяранте произошло из-за того, что замерзли водопроводные трубы, проходящие по земле. Отогреть паром неутпленные трубы не удалось, поэтому приняли альтернативное решение: построили новый участок водопровода.

Несколько дней город с населением более 10 тысяч человек обходился без холодной воды. Людям привозили ее машинами. Специалистам удалось восстановить коммуникации, хотя проблемы до сих пор возникают в некоторых домах.

Аварией заинтересовались правоохранительные органы, которые пообещали разобраться в причинах и принять процессуальное решение.