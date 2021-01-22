Фигурантам дела об убийстве волгоградца из-за ссоры в чате продлили арест

Судья продлил арест трем обвиняемым по делу об убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чате.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда Центрального района Волгограда.

Напомним, конфликт произошел в октябре прошлого года и закончился избиением со смертельным исходом. Одна из мам в родительском чате неправильно поняла слова отца другого ребенка и начала угрожать ему. По версии следствия, после перепалки женщина заставила своего супруга поехать и избить своего оппонента. Но не получилось, и тогда та попросила своего брата довести дело до конца. Камеры зафиксировали, как злоумышленник вошел в зал для обслуживания клиентов в банке, подошел к своей жертве и несколько раз ударил его в голову. Пострадавший впал в кому и скончался через несколько дней.

Матери ребенка инкриминируют подстрекательство и пособничество в преступлении, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. По этой же статье проходят брат и муж обвиняемой. Последнего будут также судить за угрозу убийством.

Мера пресечения всем трем подозреваемым продлена на полгода. Очередное судебное заседание назначено на 2 февраля.