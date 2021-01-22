В Первом павильоне "Мосфильма" вручили "Золотых орлов" за лучшие фильмы

На XIX торжественной церемонии вручения Национальной премии "Золотой Орел" собравшиеся обсуждали коронавирус. Делились советами как победить болезнь, призывали делать прививки... Достижение - то, что премия состоялась не в онлайн-формате.

Как и год назад лауреаты, номинанты и группы поддержки собрались в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", с той лишь разницей, что присутствующих было меньше, в зале больше двух человек рядом сидеть не могли. Между "двойками" кресел была необходимая дистанция. При входе раздавали наборы - стильные черные маски и перчатки. Однако, наши актрисы, продюсеры и режиссеры пришли со своей "амуницией": маски были с бусинками, люрексом, бисером, разных цветов. Всем подала пример Светлана Дружинина - ярко-красная маска в сочетании с помадой того же цвета - пример высокой моды 2020-2021 годов.

Церемонию открыла министр культуры Ольга Любимова. Как раз в день вручения "Золотого Орла" исполнился год, как Ольга Борисовна заняла высокий пост. Министр зачитала приветствие президента РФ Владимира Путина, и от себя поблагодарила всех, кто выстоял в этот непростой 2020-й год и продолжал работать над своими фильмами.

Затем на сцену вышла актриса и певица Полина Агуреева и спела песню о том, что не следует терять веру и надежду. Видеоряд к композиции - наши врачи, которые мужественно боролись с коронавирусной инфекцией.

Затем на сцену вышел главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет для того, чтобы вручить награду в номинации "Лучший неигровой фильм".

"Мы все поняли в этом году, что мы - герои какого-то документального сериала, причем не знаем, чем он закончится", - сказал доктор.

Он вручал премию за неигровое кино и напомнил, что все, чем занимаются сегодня и врачи и кинематографисты совсем не игра. В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина "Пространство стиха. Борис Слуцкий" режиссера Виктора Ткачева.

Лучший короткометражный фильм - "One Mango, Please" (режиссер Надежда Михалкова).

"Мне нечего сказать, это просто бонус. Последнее что я могла сделать с моей фамилией - это стать режиссером. Но если есть, что сказать - надо говорить. А все остальное - это просто бонус, - сказала Надежда Михалкова, получив приз. А потом не сдержалась. - Это так круто!"

Лучшим анимационным фильмом названа лента "Хозяйка Медной горы" (режиссер Дмитрий Геллер).

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате, по мнению академиков, стала лента "1917" Сэма Мендеса, ранее отмеченная самыми крупными международными премиями, такими, как "Оскар" и "Золотой глобус".

Актриса Светлана Немоляева - яркое украшение церемонии в этом году - получила "Золотого Орла" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" за сериал "Дипломат". Зал встал, когда она вышла на сцену. Получая награду, российская кинозвезда не удержалась от воспоминаний о том, сколько для нее значат стены "Мосфильма". Лица присутствующих просветлели - "Мосфильм" многое значит для каждого кинематографиста.

Максим Матвеев стал обладателем крылатой статуэтки в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в сериале "Триггер". "Триггер" назван и лучшим телесериалом. И зал не может сдержать эмоций - этот проект многим пришелся по душе. Награду получили продюсеры Александра Ремизова и Иван Самохвалов.

Александра Ремизова, которая и принесла в компанию "Среда" идею сериала - он ранее назывался "Провокатор", рассказала о том, что это ее первый приз, поблагодарила Александра Цекало, который поверил в них, и - отдельно - Максима Матвеева.

Режиссер Сергей Урсуляк вышел на сцену получить награду в номинации "Лучший телефильм-минисериал". "Одесский пароход" - лауреат. Продюсер Антон Златопольский вышел также. Он поблагодарил Михаила Жванецкого, которого уже нет с нами, за то, что тот одобрил идею и даже сам снялся в проекте. Урсуляк тоже поблагодарил Жванецкого, который "на протяжении более чем 50-ти лет играл особую роль в нашей жизни".

Лариса Долина исполнила песню "Звон" из репертуара Андрея Сапунова, представляя одного из номинантов в категории "Лучший фильм". Закончив композицию, певица попросила зал почтить память и Сапунова, и Бориса Грачевского, и других, ушедших в последнее время. Лариса Долина вручила приз за лучшую музыку к фильму. Его получил композитор Юрий Потеенко, написавший музыку к картине "Доктор Лиза" (режиссер Оксана Карас).

Фильм "Союз Спасения" Андрея Кравчука получил "Золотого Орла" в номинации "Лучшая работа звукорежиссера". Ощущение, что для этой картины на сегодняшней церемонии это - только начало.

ак и есть! В номинации "Лучшие визуальные эффекты" конкурируют Main Road Post (фильмы "Вторжение" и "Вратарь галактики") и Film Direction FX "Союз Спасения". Вторая награда за сегодняшний вечер у "Союза Спасения".

И первая награда фильму "Стрельцов" Ильи Учителя поклонниками фильма воспринимается, как "Гооол!". Это "Золотой Орел" за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников и Александр Кошелев).

Награда в номинации "Лучшая работа художника по гриму и пластическим эффектам" - Татьяне Вавиловой. Третья награда в копилку "Союза Спасения". Получая "Орла", Вавилова плачет. Слезы настоящие и зал растроган. Кричат "браво!".

Но это еще не все. В номинации "Лучшая работа художника по костюмам" тоже выигрывают "Союз Спасения" и Екатерина Шапкайц.

К слову, у картины в этом году - 13 номинаций. Больше всех. И вот еще один приз - Сергей Агин стал лауреатом в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".

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