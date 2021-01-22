В Первом павильоне "Мосфильма" вручили "Золотых орлов" за лучшие фильмы

Новости

В Москве объявлено экстренное предупреждение МЧС 21:45
Премьер Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса "более летален" 21:41
СМИ: Упаковка от замороженных продуктов может хранить COVID 21:38
Виктор Бондарев: Продление Договора СНВ-3 отвечает интересам и США, и России 21:18
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 173 военнослужащих 21:02
Билл Гейтс сообщил, что привился от коронавируса 20:46
В Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на COVID-19 20:42
Замглавы МИД обсудил с послом США коронавирус 20:20
МИД РФ рассчитывает на здравый смысл Кишинева в вопросе русского языка 20:04
На Кубе выявили "южноафриканский" штамм коронавируса 19:56
Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов перед боем 19:55
Сборная России по гандболу одержала первую победу в основном раунде ЧМ 19:41
Пентагон впервые возглавит афроамериканец 19:35
МВД проверит факты вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции 19:16
В ФРГ зафиксирован первый случай заражения бразильским штаммом COVID-19 19:01
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19 18:55
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции 18:44
Экс-глава Раменского района предстанет перед судом за убийство 18:37
Назван состав сборной России на эстафету в рамках Кубка мира по биатлону 18:00
Собянин: Считаю проведение незаконной акции 23 января недопустимым 17:56
Логинов не сдержал слез после победы на этапе Кубка мира в Италии 17:52
Детский омбудсмен Москвы высказалась о манипуляциях сознанием детей 17:47
В Москве проект Рублево-Архангельской линии метро вынесли на обсуждение 17:22
Кипр назвал дату открытия границ для туристов 17:09
Минпросвещения перезагрузит работу школ-инновационных площадок 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 20:19
Рубрика: Культура

В Первом павильоне "Мосфильма" вручили "Золотых орлов" за лучшие фильмы

Текст: Сусанна Альперина
На XIX торжественной церемонии вручения Национальной премии "Золотой Орел" собравшиеся обсуждали коронавирус. Делились советами как победить болезнь, призывали делать прививки... Достижение - то, что премия состоялась не в онлайн-формате.

Как и год назад лауреаты, номинанты и группы поддержки собрались в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", с той лишь разницей, что присутствующих было меньше, в зале больше двух человек рядом сидеть не могли. Между "двойками" кресел была необходимая дистанция. При входе раздавали наборы - стильные черные маски и перчатки. Однако, наши актрисы, продюсеры и режиссеры пришли со своей "амуницией": маски были с бусинками, люрексом, бисером, разных цветов. Всем подала пример Светлана Дружинина - ярко-красная маска в сочетании с помадой того же цвета - пример высокой моды 2020-2021 годов.

Фото: предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер"
Мария Лемешева: На "Золотом орле" очень жесткая конкуренция

Церемонию открыла министр культуры Ольга Любимова. Как раз в день вручения "Золотого Орла" исполнился год, как Ольга Борисовна заняла высокий пост. Министр зачитала приветствие президента РФ Владимира Путина, и от себя поблагодарила всех, кто выстоял в этот непростой 2020-й год и продолжал работать над своими фильмами.

Затем на сцену вышла актриса и певица Полина Агуреева и спела песню о том, что не следует терять веру и надежду. Видеоряд к композиции - наши врачи, которые мужественно боролись с коронавирусной инфекцией.

Затем на сцену вышел главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет для того, чтобы вручить награду в номинации "Лучший неигровой фильм".

"Мы все поняли в этом году, что мы - герои какого-то документального сериала, причем не знаем, чем он закончится", - сказал доктор.

Он вручал премию за неигровое кино и напомнил, что все, чем занимаются сегодня и врачи и кинематографисты совсем не игра. В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина "Пространство стиха. Борис Слуцкий" режиссера Виктора Ткачева.

Фото: Предоставлено Capella Film
В прокат выходит российский фильм о том, где можно купить любовь

Лучший короткометражный фильм - "One Mango, Please" (режиссер Надежда Михалкова).

"Мне нечего сказать, это просто бонус. Последнее что я могла сделать с моей фамилией - это стать режиссером. Но если есть, что сказать - надо говорить. А все остальное - это просто бонус, - сказала Надежда Михалкова, получив приз. А потом не сдержалась. - Это так круто!"

Лучшим анимационным фильмом названа лента "Хозяйка Медной горы" (режиссер Дмитрий Геллер).

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате, по мнению академиков, стала лента "1917" Сэма Мендеса, ранее отмеченная самыми крупными международными премиями, такими, как "Оскар" и "Золотой глобус".

Актриса Светлана Немоляева - яркое украшение церемонии в этом году - получила "Золотого Орла" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" за сериал "Дипломат". Зал встал, когда она вышла на сцену. Получая награду, российская кинозвезда не удержалась от воспоминаний о том, сколько для нее значат стены "Мосфильма". Лица присутствующих просветлели - "Мосфильм" многое значит для каждого кинематографиста.

Максим Матвеев стал обладателем крылатой статуэтки в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в сериале "Триггер". "Триггер" назван и лучшим телесериалом. И зал не может сдержать эмоций - этот проект многим пришелся по душе. Награду получили продюсеры Александра Ремизова и Иван Самохвалов.

Александра Ремизова, которая и принесла в компанию "Среда" идею сериала - он ранее назывался "Провокатор", рассказала о том, что это ее первый приз, поблагодарила Александра Цекало, который поверил в них, и - отдельно - Максима Матвеева.

Режиссер Сергей Урсуляк вышел на сцену получить награду в номинации "Лучший телефильм-минисериал". "Одесский пароход" - лауреат. Продюсер Антон Златопольский вышел также. Он поблагодарил Михаила Жванецкого, которого уже нет с нами, за то, что тот одобрил идею и даже сам снялся в проекте. Урсуляк тоже поблагодарил Жванецкого, который "на протяжении более чем 50-ти лет играл особую роль в нашей жизни".

Лариса Долина исполнила песню "Звон" из репертуара Андрея Сапунова, представляя одного из номинантов в категории "Лучший фильм". Закончив композицию, певица попросила зал почтить память и Сапунова, и Бориса Грачевского, и других, ушедших в последнее время. Лариса Долина вручила приз за лучшую музыку к фильму. Его получил композитор Юрий Потеенко, написавший музыку к картине "Доктор Лиза" (режиссер Оксана Карас).

Фото: kinopoisk.ru
Названы лидеры кинопроката России за 14-17 января

Фильм "Союз Спасения" Андрея Кравчука получил "Золотого Орла" в номинации "Лучшая работа звукорежиссера". Ощущение, что для этой картины на сегодняшней церемонии это - только начало.

ак и есть! В номинации "Лучшие визуальные эффекты" конкурируют Main Road Post (фильмы "Вторжение" и "Вратарь галактики") и Film Direction FX "Союз Спасения". Вторая награда за сегодняшний вечер у "Союза Спасения".

И первая награда фильму "Стрельцов" Ильи Учителя поклонниками фильма воспринимается, как "Гооол!". Это "Золотой Орел" за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников и Александр Кошелев).

Награда в номинации "Лучшая работа художника по гриму и пластическим эффектам" - Татьяне Вавиловой. Третья награда в копилку "Союза Спасения". Получая "Орла", Вавилова плачет. Слезы настоящие и зал растроган. Кричат "браво!".

Но это еще не все. В номинации "Лучшая работа художника по костюмам" тоже выигрывают "Союз Спасения" и Екатерина Шапкайц.

К слову, у картины в этом году - 13 номинаций. Больше всех. И вот еще один приз - Сергей Агин стал лауреатом в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".

Материал дополняется

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Премия "Золотой орел" РГ-Фото

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"