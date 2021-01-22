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22.01.2021 11:10
Рубрика: Спорт

Власти Японии опровергли информацию о намерении отказаться от Олимпиады

Текст: Александр Ленин (Токио)
В правительстве Японии отрицают изучение вопроса об отмене летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Ранее британское издание Times сообщило о проработке такого варианта.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В частности, с опровержением появившихся слухов выступил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи. "Это не соответствует действительности", - заявил высокопоставленный чиновник, которого цитирует газета Asahi Shimbun.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Томас Бах: Уверен, что Олимпиада в Токио состоится летом

По его словам, власти островного государства по-прежнему нацелены на успешное проведение соревнований предстоящим летом.

"Ни глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, ни руководитель МОК Томас Бах ничего подобного не говорили. В связи с этим правительство Японии приложит все силы, чтобы провести турнир этим летом", - заявила министр по делам проведения Олимпиады Сэйко Хасимото.

Несмотря на демонстрируемую решимость японцев организовать Олимпиаду при любых условиях, положение дел во многом остается неопределенным. Не стоит забывать, что в прошлом году, когда рассматривался вопрос об отсрочке турнира, официальный Токио до последнего момента отказывался признавать возможность переноса состязаний. В результате для многих стало большой неожиданностью, когда в конце марта 2020 года возглавлявший на тот момент правительство страны премьер Синдзо Абэ после переговоров с президентом МОК Томасом Бахом объявил о намерении отложить состязания на год.

Теперь летняя Олимпиада должна начаться 23 июля. При этом на 25 марта запланирован старт эстафеты олимпийского огня. Вероятно, судьба Игр в Токио окончательно будет решена в ближайшие месяцы.

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Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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