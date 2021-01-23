Как повысить проходимость автомобиля зимой

С приходом в среднюю полосу России настоящей зимы многие водители столкнулись с уже основательно подзабытыми проблемами - как выехать из нерасчищенного двора, пробраться по обледенелому участку в бокс гаража или мойки, или, скажем, "просочиться" по заметенной снегом дорожке к загородной даче. Приводим самые эффективные решения, которые помогут при решении таких задач.

Даже если ваша машина оснащена недешевой высокотехнологичной "шиповкой" или "липучкой" от именитого производителя, это вовсе не гарантирует, что вам удастся пробиться через снежное "болото".

Ламели быстро забьются снегом, от пробуксовки накатается ледяная корка, и сцепные свойства покрышек снизятся. Конечно, многие проблемы снимет лопата. Однако этот незаменимый инструмент не всегда под рукой, да и вряд ли вы захотите расчищать десятки метров дороги, а если стоит задача проехать, скажем, до дачного дома, то речь будет идти именно об этом. Поэтому мы выделили три эффективных инструмента повышения проходимости в снегу.

Подтравливание колес

Это прием хорошо знаком джиперам. Когда проходимость машины резко падает при проезде скользких и рыхлых грунтов, мастера практикуют такой проверенный способ, как стравливание колес.

Как правило, сначала путем надавливания на стержень золотника ниппеля давление в шинах понижается до 1,5 атмосферы, если проходимость в результате увеличивается недостаточно, воздух стравливается уже до 1 атмосферы и даже до 0,8 атмосферы. В результате значительно увеличивается пятно контакта, и при этом "обувка" все еще уверенно держит вес автомобиля.

Главное - соблюдайте при этом два правила - не превышайте 40 км/ч и не крутите резко рулем в колее, чтобы колеса не разбортировались. Ну и, конечно, не увлекайтесь. Проезжать десятки километров на приспущенных колесах не стоит (исключение - если вы используете особую усиленную внедорожную резину). В противном случае покрышки могут пострадать - повредиться корд и образоваться грыжи.

Тем не менее, на полуспущенных колесах вполне можно преодолеть проблемный участок, взобраться на ледяной склон или выехать из нерасчищенного от снега двора без всяких вредных последствий для покрышек. О чем еще нужно помнить?

О том, что при такой методе вам понадобятся насос и манометр, а еще лучше - компрессор с манометром. В принципе для скорости колеса можно приспустить и на глаз, однако накачивать - уже с проверкой давления. Причем не стоит бояться, что такая процедура украдет у вас много времени. Если вы вооружены компрессором, подключаемым к прикуривателю автомобиля, на все про все у вас уйдет не более десяти минут.

Цепи и грунтозацепы

Если движение по глубокому снегу и наледи - частый сценарий, то имеет смысл держать в багажнике цепи противоскольжения, которые состоят из продольных тросов, соединяемых между собой звеньями. При подборе таких "девайсов" нужно учитывать модель автомобиля, диаметр диска, ширину и высоту покрышки. При этом все модели сегодня изготавливаются из прочных сплавов, способных выдержать максимальную нагрузку и при этом отличаются простотой в использовании.

Как надевать цепи? Устройство раскладывается перед автомобилем, после чего разглаживаются ее звенья - это позволит исключить перехлест и повышенную нагрузку на покрышки.

Затем наезжаем колесом на цепь, после чего расправляем защиту и крепим ее специальными крючками или же внешними крепежными замками. Не стоит накладывать цепи на колеса на мягкой поверхности, например, в снежной колее. Это чревато деформацией покрышек, в особенности низкопрофильной резины. После фиксации не забудьте отрегулировать степень натяжения.

Конструкция должна плотно обхватывать колеса и не болтаться. Существует и такая разновидность цепей, как композитные цепи, которые называют также сетками из-за характерного рисунка протекторной части. Не хотите возиться с цепями (разброс цен за пару составляет от 2 тыс. до 10 тыс. рублей), воспользуйтесь "браслетами" противоскольжения.

Последние также могут быть выполнены на основе цепей, но при более компактные и дешевые. Или, как вариант, - поперек шины можно привязать отрезки троса или толстые веревки (лучше всего - альпинистские), пропустив их между спицами колесного диска. Еще один полезный "девайс" для наших целей - специальные пластиковые стяжки - особые прочные хомуты с грунтозацепами, которые также следует держать наготове при выездах на природу зимой.

Сенд-траки

Совершенно не лишним будет возить с собой в земнее время и так называемые траки - небольшие дорожки, внешне напоминающие гусеницы. Такие устройства еще называют антипробуксовочными лентами и сенд-траками. Это простейшая и эффективная основа для освобождения вашей машины из грязи и снега. Все что нужно сделать - это подсунуть траки под ведущие колеса.

После этого автомобиль легко вкатится на трак, как на гусеницу, и выберется снежной (равно как песчаной или грунтовой ловушки) самостоятельно. Сенд-траки бывают разной конфигурации, размера (в исполнении для крупных внедорожников и компактных "легковушек", длиной от 700 мм до 1,5 м) и материала (резиновые, композитные, алюминиевые, металлические).

Разброс цен - от 2 тыс. до 20 тыс. рублей за пару. Преимущество более дорогих, металлизированных моделей состоит в том, что при деформации в отличие от композитных аналогов их можно выправить. Помните также о том, что важное качество пластиковых сенд-траков - эластичность. Добротные продукты выдерживают большую нагрузку и после деформации легко восстанавливают свою форму.

Тем не менее, ничего удивительно, что в продаже сегодня имеется много дешевых подделок из низкосортного пластика, который ломается на морозе и под нагрузкой. Поэтому, если вы нацелились на полимерный вариант, не скупитесь на продукцию известных брендов и покупайте ее в проверенных магазинах.