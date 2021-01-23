Процесс по импичменту Трампу начнется 8 февраля

Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется восьмого февраля. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Он уточнил, что обвинители палаты представителей представят в сенате статьи импичмента 25 января в 19.00. "Выступления сторон начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля", - цитирует Шумера РИА Новости. По его словам, у сторон обвинения и защиты будет две недели на подготовку к процессу и изложение своих позиций в специальных документах.

Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процесс импичмента уже на следующей неделе, а лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил зачитать статьи в сенате 28 января, а дни 4, 11 и 13 февраля назначить для обмена предварительными документами.

Напомним, палата представителей конгресса США объявила, что выносит Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа шестого января.