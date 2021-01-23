В Москве в ходе несогласованного мероприятия пострадал сотрудник ОМОН

Один сотрудник спецподразделения ОМОН пострадал в субботу в ходе несогласованной с властями акции в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, он получил травму во время стычки с участниками незаконного уличного мероприятия на Пушкинской площади.

Когда страж правопорядка упал, его ударили поваленной оградой участники несогласованной акции. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также сообщается, что в сотрудников ОМОН на Пушкинской площади один из присутствовавших там подростков кинул петарду. По данным ТАСС, молодой человек достал принесенную петарду и швырнул ее в сотрудников правоохранительного ведомства. Отмечается, что она взорвалась. По предварительным данным, пострадавших нет.

Чуть ранее "РГ" сообщила, что на Пушкинской площади со стороны участников несанкционированной акции начались провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила сегодня, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован.