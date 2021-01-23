В Прикамье 17 домов остались без тепла в тридцатиградусный мороз

В ночь на 23 января в Красновишерске Пермского края сгорела котельная, при этом 17 домов остались без тепла. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 2.30 по местному времени. В тушении огня приняли участие 61 сотрудник и 20 единиц техники.

Между тем, ситуация с теплоснабжением в Красновишерске после этого пожара вновь обострилась. В середине января здесь без тепла остались 4,5 тысячи жителей из-за неисправностей в двух котельных. Одну удалось починить и ввести в строй, также готовится к запуску и вторая котельная. Сегодняшняя авария оставила без тепла жителей 17 домов в тридцатиградусные морозы.

В тоже время, СК РФ по Пермскому краю возбудил два уголовных дела по ситуации в Красновишерске.