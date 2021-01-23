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Рубрика: В мире

Сирия призвала СБ ООН осудить удары израильских ВВС

Сирия призывает Совет Безопасности ООН осудить удары израильских ВВС по окрестностям города Хама, в результате которых погибли мирные жители. Об этом говорится в послании МИД арабской республики, направленном в пятницу в Совбез.

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Отмечается, что жертвами израильской агрессии стали четыре человека, в том числе двое детей, есть также раненые. МИД САР обращает внимание на то, что в 2020 году израильская авиация более 50 раз совершила атаки на Сирию. В Дамаске подчеркивают, что действия Израиля, от которых пострадало мирное население, представляют собой грубое нарушение международной законности и прав человека "Сирия обладает законным правом на защиту своего суверенитета и мирного населения от израильских нападений", - цитирует ТАСС документ, ссылаясь на агентство SANA.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских ВВС в провинции Хама. Около четырех часов утра со стороны ливанского города Триполи были нанесены удары по ряду целей в провинции Хама. Ранее, 13 января, в результате авиаудара Израиля по востоку Сирии погибли 57 сирийских военнослужащих и иранских ополченцев. Это было самое смертоносное воздушное нападение Израиля с начала вооруженного конфликта в Сирии, который продолжается с марта 2011 года.

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