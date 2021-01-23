"Вашингтон" без Овечкина, Кузнецова, Самсонова и Орлова обыграл "Баффало"

Клуб из столицы США вышел на лед без отстраненных россиян Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова, нарушивших ранее протокол COVID-19. Но, несмотря на это, "Вашингтон" добился победы в серии буллитов.

Из всей четверки обиднее всего должно быть Орлову, у которого прервалась серия из 401 матча подряд за клуб. До этого он пропускал игру своей команды в сезоне 2013-2014.

Ранее сообщалось, что вся российская четверка пропустит ближайшие четыре встречи своего клуба.

В основное время в составе "Вашингтона" отличились Никлас Бэкстрем, Ник Дауд и Якуб Врана. В составе соперников точными бросками отметились Эрик Стаал, Дилан Козенс и Райли Шихан. Победу "Вашингтону" в серии послематчевых буллитов принес защитник Джон Карлсон.