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24.01.2021 01:50
Рубрика: В мире

Суд над Трампом может спровоцировать новые импичменты

Текст: Максим Макарычев
Известный американский сенатор Джон Корнин предупредил лидера демократического большинства в верхней палате Чака Шумера, что суд над Трампом может спровоцировать новые импичменты, но уже в отношении бывших президентов-демократов, если республиканцы вернут контроль над палатой после промежуточных выборов через два года.

"Если объявить импичмент и судить бывших президентов - это хорошая идея, но как тогда насчет бывших президентов-демократов, когда республиканцы получат большинство в 2022 году? Подумайте об этом, и давайте сделаем то, что лучше всего для страны", - написал Корнин, сенатор с 19-летним стажем, в Twitter. Сообщение было адресовано Шумеру, подчеркивает Reuters.

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Трамп заявил о намерении найти себе новое занятие

Шумер, который стал лидером большинства в сенате на этой неделе, заявил, что сенат в ближайшее время утвердит кабинет Байдена, примет новый пакет помощи в связи с COVID-19 и проведет процесс импичмента Трампа. Бывший соратник экс-президента, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч МакКоннелл заявил, что осада Капитолия шестого января была "спровоцирована" Трампом. Однако другие республиканцы в сенате утверждают, что попытка импичмента Трампа будет неконституционной и приведет к дальнейшему разделению общества в Соединенных Штатах.

В январе Трамп стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент. Контролируемая демократами палата представителей при поддержке десяти республиканцев обвинила политика в "подстрекательстве к восстанию". Многие республиканцы в сенате выступают против судебного процесса. Они считают, что главная цель демократов - не позволить Трампу заниматься политической деятельностью в будущем.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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