Новости

Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 24.01.2021
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 24.01.2021
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 24.01.2021
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 24.01.2021
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 24.01.2021
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 24.01.2021
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 24.01.2021
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 24.01.2021
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 24.01.2021
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 24.01.2021
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 24.01.2021
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 24.01.2021
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 23:32
Рубрика: В мире

В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции

Текст: Максим Макарычев

Голландская полиция использовала водометы, собак и конную полицию для разгона акции протеста в центре Амстердама вечером в воскресенье против ограничений на изоляцию от коронавируса и задержала более 100 человек за бросание в стражей порядка камней и фейерверков.

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями

Акция протеста на Музейной площади города, которая нарушила запрет на массовые собрания, прошла на следующий день после того, как правительство ввело ночной комендантский час впервые со времен Второй мировой войны, уточняет Reuters.

Протестующие, действия которых координировались владельцами ресторанов, понесшими убытки во время изоляции в Нидерландах, несли транспаранты с надписью "Остановите изоляцию". Мэр Амстердама Фемке Халсема, опасаясь беспорядков и распространения вируса, определила площадь как "зону повышенного риска" и предоставила полиции право проводить превентивные обыски в поисках оружия.

Местная полиция зачистила площадь после того, как протестующие проигнорировали указания покинуть район, и задержала тех, кто напал на них с камнями и фейерверками на близлежащих улицах, сообщили в мэрии Амстердама.

На прошлой неделе парламент Нидерландов проголосовал за введение в стране комендантского часа, руководствуясь утверждениями медиков о том, что британский вариант COVID-19 в ближайшее время вызовет рост числа случаев заболевания. В субботу вечером полиция арестовала 25 человек по всей стране и наложила 3,6 тысячи штрафов за нарушение комендантского часа. В полиции сообщили, что арестованные отказались идти домой или совершили акты насилия.

Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну

Группа молодых людей в рыбацкой деревне Урк забросала полицейских фейерверками и камнями и сожгла временный центр тестирования на COVID-19. Исключения из комендантского часа, который продлится до 9 февраля, включают неотложную медицинскую помощь, граждан выполняющих "важную работу", и тех, кто выгуливает собак. Нарушители могут быть оштрафованы на 95 евро. Школы и второстепенные магазины в Нидерландах прекратили работу с середины декабря после закрытия баров и ресторанов двумя месяцами ранее.

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"