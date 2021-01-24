В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции

Голландская полиция использовала водометы, собак и конную полицию для разгона акции протеста в центре Амстердама вечером в воскресенье против ограничений на изоляцию от коронавируса и задержала более 100 человек за бросание в стражей порядка камней и фейерверков.

Акция протеста на Музейной площади города, которая нарушила запрет на массовые собрания, прошла на следующий день после того, как правительство ввело ночной комендантский час впервые со времен Второй мировой войны, уточняет Reuters.

Протестующие, действия которых координировались владельцами ресторанов, понесшими убытки во время изоляции в Нидерландах, несли транспаранты с надписью "Остановите изоляцию". Мэр Амстердама Фемке Халсема, опасаясь беспорядков и распространения вируса, определила площадь как "зону повышенного риска" и предоставила полиции право проводить превентивные обыски в поисках оружия.

Местная полиция зачистила площадь после того, как протестующие проигнорировали указания покинуть район, и задержала тех, кто напал на них с камнями и фейерверками на близлежащих улицах, сообщили в мэрии Амстердама.

На прошлой неделе парламент Нидерландов проголосовал за введение в стране комендантского часа, руководствуясь утверждениями медиков о том, что британский вариант COVID-19 в ближайшее время вызовет рост числа случаев заболевания. В субботу вечером полиция арестовала 25 человек по всей стране и наложила 3,6 тысячи штрафов за нарушение комендантского часа. В полиции сообщили, что арестованные отказались идти домой или совершили акты насилия.

Группа молодых людей в рыбацкой деревне Урк забросала полицейских фейерверками и камнями и сожгла временный центр тестирования на COVID-19. Исключения из комендантского часа, который продлится до 9 февраля, включают неотложную медицинскую помощь, граждан выполняющих "важную работу", и тех, кто выгуливает собак. Нарушители могут быть оштрафованы на 95 евро. Школы и второстепенные магазины в Нидерландах прекратили работу с середины декабря после закрытия баров и ресторанов двумя месяцами ранее.