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Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой

ТВ и сериалы
    25.01.2021, 12:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Названа причина смерти российского актера и стендапера Александра Шаляпина, тело которого было найдено 24 января женой в их квартире в Москве.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, артист свел счеты с жизнью. "Актер Александр Шаляпин минувшей ночью покончил с собой у себя дома", - сообщил собеседник агентства. В настоящее время на месте инцидента работают медики и представители правоохранительных органов.

Директор Шаляпина Мария Малякина информацию о самоубийстве актера подтвердила - со ссылкой на супругу.

"У нас на февраль расписаны выступления его в Подмосковье. Появилась надежда, что работа возобновляется. Поэтому я в шоке. Ничего не предвещало…" - приводит слова Малякиной KP.RU.

Александр Шаляпин родился 6 мая 1979 года в Люберцах. В 2001 году окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств.

На экранах - с середины нулевых, дебют - во втором "Бумере". На счету - порядка шести десятков фильмов и сериалов: "Карпов", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Страна ОЗ", "Мент в законе", "Бабушка легкого поведения". Был участником Stand Up Show на ТНТ.

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