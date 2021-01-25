Авторы Cyberpunk 2077 написали гайд по "обхождению" критического бага

Релиз Cyberpunk 2077, начинавшийся как триллер, рискует окончательно скатиться до уровня фарсовой комедии.
Посудите сами - игра вышла сырой и технически несовершенной (мягко выражаясь), но без проблем проходимой до финальных титр.
Разработчики кинулись ее ремонтировать и первым патчем "сломали" так, что до концовки дойти стало невозможным.
Но стоит отдать полякам должное - они на полном серьезе написали гайд, который призван помочь обойти их ошибку.
Далее способ решения проблемы со страницы поддержки игры.
"Задание "Старые друзья" - нет диалога с Такэмурой
Мы исследуем проблему, из-за которой диалог с Такэмурой не появляется во время телефонного разговора.
Cледуйте инструкции ниже для возможного решения проблемы:
1. Загрузите файл сохранения, созданный перед тем, как Ви и Такэмура выходят с офиса Вакако.
2. Сразу после выхода с офиса нужно закончить разговор с Такэмурой.
3. После окончания разговора и обновления задания, пропустите 23 часа.
4. Посмотрите, появится ли диалог после этого".
Выход следующего патча 1.2 ожидается в течение ближайших недель.