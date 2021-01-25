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25.01.2021 18:51
Рубрика: Легковые авто

BMW сократит модельный ряд

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Уже в ближайшие несколько лет BMW упростит модельный ряд и уберет из перечня доступных опций самые непопулярные позиции, сообщает агентство Reuters. А все из-за перехода на электромобили, которые заставят заняться поиском новых путей снижения издержек.

Фото: Пресс-служба Sony.
Серийного электромобиля под маркой Sony не будет

Финансовый директор компании Николас Питер также подчеркнул, что проще и эффективнее должен стать и способ сборки автомобилей.

Кроме того, BMW планирует пересмотреть подход к внедрению программного обеспечения. Во-первых, это позволит упростить и сделать более эффективной разработку машин, во-вторых, удовлетворит запросы покупателей в том же Китае - одном из крупнейших рынков сбыта для компании.

Ожидается, что уже к 2023 году каждый пятый новый BMW будет оснащен электрическим двигателем. Компания хочет нарастить долю выпускаемых электрокаров и гибридов с нынешних восьми процентов до двадцати процентов к 2023 году.

В 2020 году BMW продала 193 тысячи электрических и гибридных машин, что на 32% больше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что немцы определятся с собственным производством в России в 2021 году.

#BMW