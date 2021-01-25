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25.01.2021 13:05
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Travel: стали известны цены на внедорожник

Текст: Валерий Карташов

АвтоВАЗ объявил цены на Niva Travel. Стоимость модели в стандартном варианте составляет от 747 900 рублей, модификация Off-road стоит от 844 900 рублей. Автомобиль уже можно заказать в дилерских центрах марки и на официальном сайте. О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно.

Фото: Дмитрий Дьяченко / Hexxen
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До рестайлинга обычная версия Lada Niva предлагалась за 738 000 рублей, с Off-road "арсеналом" - от 824 000 рублей. Напомним, что в Off-road пакет входит чёрный защитный обвес, "зубастая" резина и шноркель.

Выпуск Niva Travel стартовал на заводе "Лада Запад Тольятти" в декабре 2020 года. В середине января текущего года новинку начали отгружать в дилерскую сеть Lada.

Lada Niva Travel получила головную оптику и решётку радиатора от нереализованной Chevrolet Niva-2, светодиодные фонари, новые бампера, оригинальный обвес, массивный капот, иную форму передних крыльев. Двери остались прежними. Спереди Niva напоминает Toyota RAV4 последнего поколения.

По интерьеру и технической части в Lada Niva Travel без изменений. Автомобиль оснащается 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Lada Niva Travel имеет следующие габаритные размеры: длина 4099 мм, ширина 1804 мм, высота 1652 мм. Модель стала на 43 мм длиннее и на 4 мм шире. Колёсная база составляет 2450 мм, дорожный просвет - 220 мм.

#Lada