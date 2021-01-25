Мультфильм Pixar "Душа" возглавил российский прокат

Анимационному фильму "Душа" производства студии Pixar ранее появление в Сети не помешало возглавить российский прокат в свой первый уикэнд - причём с солидным отрывом.

По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", за минувшие выходные мультфильм заработал 268,5 млн рублей.

На втором месте идёт главный к этому моменту хит текущего года - сиквел "Последнего богатыря", заработавший на этой неделе 74,2 млн (общие сборы за четыре недели совсем близко подошли к двум миллиардам - 1977,7 млн).

Третьим идёт "Огонь" Алексея Нужного 57,1 млн (823 млн - за пять недель).

"Чудо-женщина: 1984" - четвёртая: 45,4 на этой неделе, 252,5 - за всё время проката (негусто, прямо скажем).

На пятом месте - отечественная новинка, комедия "День города" - 40 млн рублей.