Продолжение "Последнего богатыря" собрало более 1,8 млрд в прокате

Русское фэнтези от Disney "Последний богатырь: Корень зла" за три недели проката заработало свыше 1,8 млрд рублей, свидетельствуют данные "Бюллетеня кинопрокатчика".

В минувший уикенд сборы продолжения фильма 2017 года увеличились на 135,4 млн рублей. И оно снова стало лидером недели, опередив даже только стартовавший в широком прокате сиквел "Чудо-женщины".

Далее следуют: "Чудо-женщина: 1984" (130,4 за выходные, 196 - с учётом предварительных показов в IMAX), "Огонь" (82,9 млн на минувших выходных, 738,2 млн - за четыре недели), "Семейка Крудс: Новоселье" (46 млн за прошедшие выходные и 870,4 млн за четыре недели), "Конь Юлий и большие скачки" (22,9 млн сейчас, 340,8 млн - за три недели).

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