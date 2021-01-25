На базе электрокроссовера "Кама" выпустят седан и грузовик

На платформе электрического смарт-кроссовера "Кама-1" разрабатываются седаны и грузовики. Перспективные модели будут представлены уже в текущем году.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Платформы Национальной технологической инициативы" (НТИ), реализовать данные проекты в будущем планируется совместно с различными российскими и иностранными производителями.

"Автомобиль "Кама-1" - это не одиночный проект, это проект-платформа, на которой в течение 2021 года будут показаны разные типы автомобилей, включая седаны, включая грузовые варианты, которые будут реализовываться уже с разными автомобильными производителями, как российскими, так и зарубежными", - рассказали в пресс-службе НТИ.

Что касается электрокара "Кама-1", то трёхдверку впервые продемонстрировали в декабре прошлого года. Модель создана Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). При этом Камский автозавод является индустриальным партнёром проекта.

Заднеприводный электромобиль "Кама-1" оснащается электромотором мощностью 80 кВт. Отдача агрегата может быть увеличена до 160 кВт (218 л. с.). Запас хода на одной зарядке с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 33 кВт*ч составляет 250 км.

"Кама-1" увидит свет в 2023 году или в 2024 году. В 2021 году ожидается доводка и сертификация смарт-кроссовера. Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин заявлял о том, что на базе легкового электрокара разрабатывается грузовой фургон.