Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 22 января 2021 года № 3-пг "О внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 12.01.2021 № 1-пг) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить проведение на территориях муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (за исключением территории лыжероллерной трассы государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд") и муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" (за исключением территории лыжероллерной трассы, находящейся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Комбинат по благоустройству пос. Искателей") зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых вне помещений по решению оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа.

Запретить проведение на территории Ненецкого автономного округа публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований).";

2) в пункте 5.5:

в абзаце втором после слов "результаты тестов на ПЦР-исследования" дополнить словами ", в том числе экспресс-методом,";

в абзаце третьем слова "титр IgG не менее 10" заменить словами "титр IgG не менее 5";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"сертификат вакцинации, полученный на портале государственных и муниципальных услуг, либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (законченные 1 и 2 этап введения двухкомпонентной вакцины) с указанием даты проведения вакцинации, наименования вакцины. Срок действия документа составляет один год с даты проведения 2 этапа вакцинации.";

3) в абзаце первом пункта 6 слова "по 31 января 2021 года" заменить словами "по 28 февраля 2021 года";

4) пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 26 января 2021 года по 14 февраля 2021 года.";

5) пункт 18 дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:

"13) организовать посещение гражданами государственных учреждений культуры при условии одновременного присутствия не более 30% от общей вместимости места проведения мероприятий;

14) обеспечить проведение спортивных мероприятий в государственных спортивных и иных учреждениях без присутствия зрителей, болельщиков с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 № MP3.1.0178-20, письма Министерства спорта Российской Федерации от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471 "О направлении рекомендаций субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19", а также требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению.";

6) дополнить пунктами 22.8, 22.9 следующего содержания:

"22.8. Организациям, оказывающим услуги в сфере культуры и досуга, организовать посещение указанных организаций гражданами при условии одновременного присутствия не более 30 % от общей вместимости места проведения мероприятия.

22.9 . Организациям, проводящим спортивные мероприятия (соревнования, состязания), обеспечить их проведение без присутствия зрителей, болельщиков с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 № MP3.1.0178-20, письма Министерства спорта Российской Федерации от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471 "О направлении рекомендаций субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19", а также требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению.";

7) в пункте 26.3:

в подпункте 2 слова "титр IgG не менее 10" заменить словами "титр IgG не менее 5";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) предъявление сертификата вакцинации, полученного на портале государственных и муниципальных услуг, либо документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (законченные 1 и 2 этап введения двухкомпонентной вакцины) с указанием даты проведения вакцинации, наименования вакцины. Срок действия документа составляет один год с даты проведения 2 этапа вакцинации.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







