Пресса США не устает нахваливать УАЗ "Патриот"

Пока УАЗ и партнёр компании в США - компания Bremach - проводят процедуру сертификации, американская пресса уже присматривается к новому внедорожнику.

В США УАЗ "Патриот" будет продаваться как Bremach Taos. Более того, его производство планируют организовать на юге штата Калифорния. Цена на внедорожник, согласно официальному сайту Bremach, составит 26405 долларов, и модель уже доступна для предзаказа: депозит - 100 долларов.

Сайт Hotcars подготовил краткое резюме по модели.

"Автомобильный мир всегда уважал производителей, которые своим приоритетом делают бескомпромиссное качество, но ещё больше уважения имеют те, кто предлагает качество по доступной цене, - пишет автор статьи. - Bremach Taos является не просто отменным внедорожником с доступной ценой, но и надёжным. Он также прекрасно оснащён: опции, которые есть на борту этого автомобиля, зачастую доступны только на люксовых моделях.

Он компактен, но создан, как настоящий танк. У него впечатляющий клиренс - почти 210 мм, и это без лифта подвески и на стоковых 18-дюймовых легкосплавных колёсных дисках. Полуметровый брод не станет для него проблемой, как и любая задача, которую вы поставите перед ним на бездорожье.

Сердце - 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 2.7 литра, который работает в паре не только с 6-ступенчатым "автоматом", но может агрегатироваться и механической коробкой передач, предоставляющей больше возможностей вне асфальта.

Bremach будет предоставлять на автомобиль гарантию 60 000 миль (примерно 97 000 км), отдельная гарантия предоставляется на компоненты двигателя и трансмиссии и составляет 10 лет или 120 000 миль (более 193 тысяч км). Не это ли уверенность производителя в продукте, который он предлагает своим клиентам?

Наш вердикт: Bremach Taos - внедорожник для искателей приключений с ограниченным бюджетом. Если вы только начинаете свой путь джиппера и вам нужен автомобиль по доступной цене, то Taos, вероятно, ваш вариант. Но этот автомобиль также прекрасно подойдёт и для профи".

В декабре 2020 года стало известно, что два экземпляра УАЗ "Патриот" были отправлены в Калифорнию для прохождения сертификационных испытаний. Кроме "Патриота", в США будут продавать УАЗ "Пикап", который для заокеанского рынка назвали Bremach Brio.