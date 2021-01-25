Путин о незаконных акциях: Так политика не делается

"Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в правовых рамках должны действовать и правоохранительные органы: "Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона".

Путин считает, что виновные в нарушении закона должны нести ответственность. Он привел в пример реакцию американских спецслужб на недавний захват Капитолия - те пригрозили зачинщикам беспорядков в Вашингтоне тюремными сроками до 25 лет.

"Они ведь тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено?" - заметил Путин.

"А тем более - ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". "Так поступают террористы, когда впереди себя гонят женщин и детей, - продолжил он. - Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое".

Комментируя действия организаторов незаконных акций, он отметил: "Никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае - ответственная".