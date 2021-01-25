За убийство на свадьбе в Новой Москве задержаны двое братьев

Подозреваемые в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве оказались братьями. Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, вскоре оба соучастника предстанут перед судом, им должны избрать меру пресечения.

Как уже ранее сообщалось, на причастность к двойному убийству на свадебном банкете проверялись двое подозреваемых. Первый из них, 31-летний мужчина, был задержан "по горячим следам", второй, его сообщник, - чуть позднее. Уголовное возбуждено по статьям 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконное хранение оружия". Детально роли каждого из подозреваемых не разглашаются. Один должен ответить за само убийство, второй - за пособничество.

Ранее "РГ" сообщала, что 22 января во время свадебного банкета в загородном клубе в Новой Москве между гостями произошла ссора. Один из них открыл стрельбу из пистолета. Смертельно ранив жениха и его брата, стрелок попытался скрыться. В районе был введен план "Перехват", и подозреваемого удалось оперативно задержать.