На Ключевском вулкане из-за обвала кромки кратера сошли лавины

В Камчатском крае на Ключевском вулкане из-за обвала кромки кратера сошли несколько лавин, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным ученых, за 10-15 минут фронт лавин по Апахончинскому желобу сошел до трех тысяч метров над уровнем моря. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в ноябре и декабре с Ключевского сошли лавовые патоки, протяженностью до полутора километров.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.