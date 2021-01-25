В Приморье возбудили дело из-за падения ЛЭП во время ледяного дождя

Уголовное дело о халатности возбуждено из-за падения линий электропередачи во Владивостоке во время ноябрьского ледяного дождя, когда без света в течение недели оставались жители Первомайского района.

Считается, что ЧП привело к особо крупному ущербу. Чтобы устранить аварийную ситуацию, пришлось привлекать силы и средства, в том числе из бюджета города, сообщает краевая прокуратура.

Проверка ведомства показала, что за состоянием объектов существовал ненадлежащий контроль со стороны должностных лиц филиала "Приморские электрические сети" АО "ДРСК".

Ледяной дождь прошел в Приморье в ноябре 2020 года. Из-за падения ЛЭП без энергоснабжения остались 73 населенных пункта с населением более 180 тысяч человек. Ущерб от циклона оценен в один миллиард рублей.