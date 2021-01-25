В Омске осудили многодетную мать, оставившую умирать трехлетнего сына

Новости

В Махачкале три человека погибли от отравления угарным газом 09:01
Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ 08:57
Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 6 очков в 6 матчах 08:45
В Словении смягчили карантин 08:34
Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона 08:20
В столице отремонтируют более 1,3 тысячи кровель в 2021 году 08:16
В Москве детям начали давать двойные имена 08:02
В День студента в столице воздух прогреется до трех градусов 07:48
В оцепленном для тестирования районе Гонконга сняли ограничения 07:30
Названы симптомы для срочного вызова "скорой помощи" 07:19
В Нидерландах пройдет саммит высокого уровня по борьбе с изменением климата 07:11
Российское судно "Фортуна" возобновило работы в Балтийском море 07:02
Власти США не располагают данными о количестве вакцины в стране 06:26
Психотерапевт разъяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19 06:16
В России предложили ограничить время ремонта в жилых домах 05:42
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 05:22
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу 04:40
Президент Мексики заразился коронавирусом 04:04
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле 04:03
В Вашингтоне после окончания режима ЧС сняли оцепление 03:34
Эво Моралес выписан из больницы после лечения от коронавируса 03:33
В перестрелке в американском Индианаполисе погибли пять человек 03:02
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ 02:53
Украина перейдет с 25 января от локдауна к "оранжевому" режиму ограничений 02:26
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 09:01
Рубрика: Происшествия

В Омске осудили многодетную мать, оставившую умирать трехлетнего сына

Текст: Наталья Граф (Омск)

Оконешниковский районный суд Омской области признал 24-летнюю многодетную мать виновной в неоказании помощи сыну, находившемуся в угрожающем для жизни состоянии.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 550 часов обязательных работ, - сообщает СУ СКР по Омской области.

В Аргентине отчим изнасиловал и убил пасынка

Летом 2020 года в многодетной семье, проживающей в деревне Пресновка, произошла трагедия. 34-летний отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил малыша за то, что тот его не слушался. Он нанес пасынку несколько ударов кулаком и ногой в живот, отчего у ребенка произошел разрыв внутренних органов. Мать мальчика, зная о том, что произошло, не обратилась за помощью к медикам, а просто уложила сына спать, не обращая внимание на его жалобы. От полученной травмы он скончался.

Как было установлено в суде, семья состояла на профилактическом учете в ОДН как неблагополучная. Сожители злоупотребляли алкоголем, а отчим, по словам свидетелей, периодически избивал малышей. Однако их мать не пресекала случаи оскорбительного и жестокого обращения с детьми.

Суд признал женщину виновной в оставлении сына в опасности, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Трое ее малолетних детей помещены в детский дом. Убивший мальчика отчим был приговорен к наказанию в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными