В Омске осудили многодетную мать, оставившую умирать трехлетнего сына

Оконешниковский районный суд Омской области признал 24-летнюю многодетную мать виновной в неоказании помощи сыну, находившемуся в угрожающем для жизни состоянии.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 550 часов обязательных работ, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Летом 2020 года в многодетной семье, проживающей в деревне Пресновка, произошла трагедия. 34-летний отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил малыша за то, что тот его не слушался. Он нанес пасынку несколько ударов кулаком и ногой в живот, отчего у ребенка произошел разрыв внутренних органов. Мать мальчика, зная о том, что произошло, не обратилась за помощью к медикам, а просто уложила сына спать, не обращая внимание на его жалобы. От полученной травмы он скончался.

Как было установлено в суде, семья состояла на профилактическом учете в ОДН как неблагополучная. Сожители злоупотребляли алкоголем, а отчим, по словам свидетелей, периодически избивал малышей. Однако их мать не пресекала случаи оскорбительного и жестокого обращения с детьми.

Суд признал женщину виновной в оставлении сына в опасности, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Трое ее малолетних детей помещены в детский дом. Убивший мальчика отчим был приговорен к наказанию в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.