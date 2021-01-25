Уничтоженная в Чечне банда Бютукаева готовила атаку на здание ФСБ

Банда Бютукаева, которую ранее уничтожили в Чечне, готовила нападение на здание республиканского ФСБ. Об этом говорится в записках преступников, заявил командир полка полиции специального назначения им. А-Х Кадырова Замид Чалаев, чьи слова приводит ТАСС.

Сообщается, что план нападения оказался в записях уничтоженных террористов, которые нашли на месте столкновения с силовиками.

- Блокноты были изъяты на месте проведения спецоперации, нашли непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. В них мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном, - говорит Чалаев.

Он также добавил, что записи содержали координаты здания, а также место, где должны были собраться преступники перед нападением.

Командир полка также добавил, что удалось найти всю группировку благодаря одному из участников, который в декабре сбежал от силовиков из села Катар-Юрт. Тогда же был убит его сподвижник. Беглый боевик вскоре и привел к остальной банде. А обнаружить их точное местонахождение помогли фотоловушки. Выяснилось, что группа Бютукаева скрывалась под землей с октября прошлого года.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации известного террориста и его сподвижников на территории Чечни. Сам Бютукаев известен тем, что причастен к нападению на московский аэропорт Домодедово в 2011 года. За информацию о нем была назначена награда в пять миллионов рублей.

По словам главы региона Рамзана Кадырова, уничтоженные бандиты - последние преступники в регионе, которые числились в федеральном розыске за террористическую деятельность.