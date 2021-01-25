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25.01.2021 15:50
Рубрика: Происшествия

Челябинскую чиновницу осудили за сдачу в аренду подземных переходов

Текст: Михаил Пинкус
В Челябинске оглашен приговор по делу о незаконной передаче в частные руки подземных переходов на центральной площади города. Бывший директор муниципального учреждения "Горсад имени А.С. Пушкина" по решению суда обязана возместить весь причиненный ущерб, передает в понедельник следственное управление СК региона.

- Судом установлено, что в 2018 - 2019 годы осужденная, вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям, без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды подземного перехода под площадью Революции, причинив ущерб на сумму более 4,9 миллиона рублей, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Приговором суда, осужденной назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей. Также, удовлетворены исковые требования муниципального учреждения о взыскании всей суммы причиненного ущерба.

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Как уже сообщала "РГ", в апреле 2018 года распоряжением мэрии муниципальная преференция на аренду подземных переходов, закрепленных за МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина", была предоставлена некому ООО "Лоция" - фирме с уставным капиталом десять тысяч рублей и одним "среднесписочным" сотрудником. Договор заключили без проведения торгов и сразу на четыре года и 11 месяцев. После чего ООО начало собирать деньги с владельцев расположенных под землей торговых киосков и вносить за это в бюджет символическую плату - 94,1 тысячи рублей в месяц. При этом поступления в бюджет сократились в три раза, упав по сравнению с 2016 - 2017 годами с 12,2 до 4,1 миллиона рублей. Полученных от аренды средств не хватило даже на ремонт, который, по данным того же МАУ, обошелся в сумму свыше шести миллионов.

В ответ на запрос "РГ" руководитель МАУ сообщила, что преференцию частной фирме предоставили "в установленном законодательством порядке". Однако при рассмотрении дела в УФАС региона каких-либо обоснований этой сделки представить не смогла.

Позже и прокуратура пришла к выводу, что ни у органа местного самоуправления, ни у его дочернего учреждения в лице МАУ их попросту не было.

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Первоначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц мэрии Челябинска и МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина". Их действия квалифицировали по статье о превышении должностных полномочий, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Однако позже следствие пришло к выводу, что вина в растрате муниципального имущества лежит исключительно на бывшем директоре МАУ.

По статье о халатности бывшей чиновнице грозило наказание в виде штрафа на сумму до 120 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ и вплоть до трехмесячного ареста. Суд ограничился минимальным наказанием. Также обвиняемой предстоит возместить миллионный ущерб.

Кстати

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о передаче частникам подземных переходов на перекрестке улицы Черкасской и Свердловского тракта. Челябинский МУП "Геоцентр" передал их в аренду частной компании с условием использования объекта по целевому транспортному назначению. Между тем, частники пустили туда торговцев, получая от них ежемесячную арендную плату. Действия руководства МУП квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий, отметили в прокуратуре.

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