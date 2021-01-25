Серийного электромобиля под маркой Sony не будет

Sony не намерена производить автомобили под своей маркой, об этом сообщил представитель компании американскому изданию Car and Driver.

"(У Sony - Прим.ред.) Нет планов по массовому производству или продажам транспортных средств", - цитирует спикера СМИ.

Слухи о выпуске серийного электромобиля Sony стали циркулировать после того, как в январе 2020 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания представила концепт-кар Vision-S.

Эта машина изначально была создана для того, чтобы демонстрировать в своем составе новейшие электронные системы для автомобилей, которые создает японская компания. Публика с энтузиазмом приняла концепт-кар - и появилась информация, что Sony может решиться на массовое производство такого электромобиля.

Разговоры вновь активизировались после того, как в январе 2021 года Sony показала видео с полностью функциональным прототипом, который тестирует в городе Грац (Австрия), однако еще при выпуске этого видео в компании отметили, что машина в первую очередь нужна для испытаний новых систем для автомобилей, но ее серийный выпуск мог бы быть налажен, если найдется сильный партнер из автоиндустрии.

Vision-S укомплектован системой автопилота второго уровня по классификации SAE (Society of Automotive Engineers - Ассоциация автомобильных инженеров), аудиосистемой с особо объемным звуком 360 Reality, подключением к сети 5G и т. д.

Sony основана в 1946 году, штаб-квартира корпорации расположена в Токио. Это третья по величине японская электронная корпорация после Hitachi и Panasonic. Специализируется на выпуске домашней и профессиональной электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции.