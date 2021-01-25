СМИ: На лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию

На российского лыжника Александра Большунова написали заявление в полицию Финляндии по факту инцидента на финише эстафетной гонки, которая прошла в воскресенье в рамках этапа Кубка мира в Лахти, сообщает mtvuutiset.fi.

По данным издания, в полицию обратились два человека, но среди них нет финского лыжника Йони Мяки, в которого и врезался россиянин после финиша. Теперь правоохранительные органы Финляндии изучают заявление на предмет нарушения местных законов.

"Двое граждан посредством электронной системы подачи заявлений информировали полицию. Это был запрос на расследование инцидента в лыжной гонке. Сообщение о нападении зарегистрировано в полицейском управлении Хяме. В ближайшие недели станет ясно, будет ли начато предварительное расследование", - цитирует издание слова комиссара по уголовным делам Марти Хирвонена.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ей ничего не известно об этом. "Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию", - сообщила Вяльбе Sport24.

Мужская эстафета в Лахти состоялась в воскресенье. На финише Большунов боролся за второе место с представителем сборной Финляндии Йони Мяки. Соперник подрезал россиянина и не дал тому обогнать себя. Большунов в ответ отмахнулся палкой, а после финиша намеренно врезался в Мяки и сбил его с ног. По итогам инцидента российская команда, за которую выступал Большунов, была дисквалифицирована.