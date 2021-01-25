В "Аяксе" опровергли переговоры со "Спартаком" о трансфере Промеса

Руководство "Аякса" опровергло информацию о переговорах с московским "Спартаком" по переходу полузащитника амстердамцев Куинси Промеса в московский футбольный клуб. Об этом сообщает De Telegraaf.

Ранее журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о выкупе прав на Промеса за 12 миллионов евро и уже якобы договорился с самим игроком .

Однако в амстердамском клубе заявили, что не контактировали с "красно-белыми" по возможному трансферу 29-летнего вингера сборной Нидерландов. При этом в "Аяксе" выразили готовность к таким переговорам. Ранее сообщалось об отказе голландской стороны отдавать Промеса в аренду.

Промес уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе московской команды он провел 135 игр и забил 66 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2018 года Промес перешел в испанскую "Севилью", откуда спустя год перебрался в "Аякс". В текущем сезоне в составе амстердамцев он принял участие 24 матчей и отличился 6 раз.