В Минске обсуждают подготовку к выдаче биометрических документов

Будут ли введены уже с 30 апреля для всех граждан Беларуси биометрические документы или потребуется дополнительное время для реализации этого национального проекта - это стало предметом детального рассмотрения 25 января на совещании у Александра Лукашенко, передает пресс-служба президента РБ.

Напомнив, что работа в этом направлении ведется давно, глава государства сослался на данные исполнительной власти, согласно которым "сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ".

У президента нет сомнений в том, что внедрение новых документов послужит толчком для развития электронных услуг. А вот то, что "это повысит защищенность от подделок, - глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий", - заметил белорусский лидер.

Данное новшество, подчеркнул президент, затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. "Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании", - предупредил членов правительства Лукашенко, определив в качестве координаторов этой деятельности министерство внутренних дел и минсвязи.

Идентификационная карта, как уже сообщили представители правоохранительных органов, представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Визуальная информация схожа с данными, которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца. Вся остальная информация, включая место регистрации, сведения о детях и браке, привязана к документу онлайн.

Люди, которые получат ID-карту, сообщают новостные порталы, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания кабинет будет иметь статус неактивного, пока человек его не активизирует с ID-карты, используя которую можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

Правда, следует иметь в виду, что ID-карта - это внутренний документ, а для выезда за границу необходимо будет дополнительно получить биометрический паспорт с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство идентификации.

Глава государства обратил внимание на необходимость учесть все организационные и технические нюансы. "Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов", - резюмировал президент.