В России предложили ограничить время ремонта в жилых домах

Ввести ограничения на шумный ремонт в жилых домах до трех дней в неделю. С такой инициативой выступила Общественная палата России. Соответствующее письмо направлено главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

"Длительный и сильный шум мешает работать сотрудникам на удаленке. И даже с ее окончанием из дома будет работать намного больше людей, чем раньше ", - цитируют "Известия" первого зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артема Кирьянова.

Закон об удаленной работе в России вступил в силу с первого января этого года. Учитывая условия новой реальности, в ОП РФ предлагают ограничить разрешенное время на ремонт до трех дней в неделю с сохранением двухчасового перерыва днем, который предусмотрен сегодня. При этом нововведение не планируется распространять на новостройки (до 18 месяцев со дня их ввода в эксплуатацию). Отметим, что шумные работы сейчас можно проводить не больше восьми часов в сутки, а в воскресные и праздничные дни они и вовсе запрещены.

Ранее сообщалось, что онлайн-оформление перепланировки в квартирах стало популярным среди москвичей. По данным столичных властей, с начала этого года поступило более 14 тысяч таких заявлений. В электронном виде эта услуга населению доступна с августа прошлого года.