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25.01.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

Vesta Sport: как продается самая дорогая Lada

Текст: Валерий Карташов

Lada Vesta Sport появилась на российском автомобильном рынке в конце января 2019 года. "Российская газета" выяснила у АвтоВАЗа, сколько было продано "заряженных" седанов в 2020 году.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По итогам прошлого года дилерам марки удалось реализовать 451 автомобиль Vesta Sport. Известно, что в 2019 году модель разошлась тиражом 742 экземпляра. Соответственно общий тираж Vesta Sport составляет 1 193 машины, при годовом объёме в 1200 штук.

Ранее сообщалось о том, что причиной недостаточных продаж Vesta Sport является заводская квота.

Под капотом Lada Vesta Sport располагается форсированный до 145 л.с. 1,8-литровый "атмосферник". Мотор стыкуется с 5-ступенчатой "механикой" JR5. В шасси применены оригинальные амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная до 162 мм подвеска.

По экстерьеру автомобиль отличает аэродинамический обвес, расширенная колея, 17-дюймовые колёсные диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника. Интерьер получил кресла с развитой боковой поддержкой, комбинацию приборов с красной подложкой, чёрный потолок. Рулевое колесо, рукоятка КП, ручник и центральный подлокотник отделаны кожей с красной прострочкой.

Цены на "заряженную" Vesta начинаются с 1 109 900 рублей и заканчиваются на отметке 1 145 900 рублей. Модель считается самой дорогой в линейке Lada.

#Lada