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26.01.2021 08:03
Рубрика: В мире

Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате

Текст: Александр Саможнев

Президент США Джо Байден дал самый развернутый комментарий с момента вступления в должность по делу бывшего президента Дональда Трампа об импичменте. "Я думаю, что это должно произойти", - подчеркнул глава американской администрации в интервью телеканалу CNN.

Фото: REUTERS
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В то же время Байден сомневается, что сенат примет это решение, так как все там изменилось, с тех пор, когда он был там. Политик считает, что результат мог быть другим, если бы Трампу оставалось шесть месяцев до конца пребывания у власти. Вряд ли найдутся 17 сенаторов-республиканцев, которые поддержат импичмент.

Процесс начнется восьмого февраля, информировал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. У обвинения и защиты будут две недели на подготовку к процессу и изложение своих позиций в специальных документах.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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