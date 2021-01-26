Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате

Президент США Джо Байден дал самый развернутый комментарий с момента вступления в должность по делу бывшего президента Дональда Трампа об импичменте. "Я думаю, что это должно произойти", - подчеркнул глава американской администрации в интервью телеканалу CNN.

В то же время Байден сомневается, что сенат примет это решение, так как все там изменилось, с тех пор, когда он был там. Политик считает, что результат мог быть другим, если бы Трампу оставалось шесть месяцев до конца пребывания у власти. Вряд ли найдутся 17 сенаторов-республиканцев, которые поддержат импичмент.

Процесс начнется восьмого февраля, информировал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. У обвинения и защиты будут две недели на подготовку к процессу и изложение своих позиций в специальных документах.