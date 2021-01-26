Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах

Во время беспорядков в Нидерландах силовики задержали более 150 человек. Ранее в стране был введен комендантский час, что вызвало бурю негодования в обществе. Недовольные действиями властей граждане вышли на улицы.

Протесты продолжаются уже третий день в различных городах. Сценарий один и тот же: местные жители отказываются выполнять требования полиции, а агрессивно настроенная молодежь провоцирует стражей порядка на ответные действия. Демонстранты бьют витрины магазинов, переворачивают машины и забрасывают полицейских петардами и камнями. Силовики пускают в ход дубинки, собак, водометы и слезоточивый газ.

Напомним, с середины декабря 2020 года в Нидерландах был введен практически тотальный карантин. Закрыты почти все магазины, тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с девяти вечера и до 5 утра, напоминает ТАСС.