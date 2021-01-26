"Дигитека" - это что?

"Дигитека" - это цифровая коллекция лучших научно-популярных книг, отвечающая на важнейшие вопросы о том, как устроен наш мир и мы сами.

Кто это придумал?

За "Дигитекой" стоит коллектив популяризаторского проекта "Всенаука", руководит которым Георгий Васильев, человек многих талантов: предприниматель, продюсер, композитор, поэт, сценарист, режиссер. Среди его проектов: "Билайн", первый в России ежедневный мюзикл "Норд-Ост", познавательный мультфильм "Фиксики" и, собственно, "Всенаука". Проект поддерживают Российская академия наук, Российская государственная библиотека и Русская Википедия, а также обширное экспертное сообщество из более чем 1000 ученых, преподавателей и популяризаторов науки.

Зачем это нужно?

Не все могут позволить себе купить книги, которые их интересуют, а интерес определенно присутствует: ежегодно в России издается более двух тысяч научно-популярных книг и брошюр. Теперь же условный "базовый набор", лучшие из них, будут доступны читателям бесплатно. Еще одна непосредственная задача проекта: популяризация научного знания. "Думаю, каждый по себе знает, как магически действует слово "бесплатно". Надеюсь, оно сработает и с бесплатными книгами. Если удастся увеличить число их скачиваний, скажем, в десять раз, то я буду считать, что проект удался", - говорит Васильев.

Но ведь их наверняка можно и так скачать в интернете бесплатно?

Можно, но это, строго говоря, преступление. Помимо морального аспекта есть еще и вполне практический: когда вы скачиваете пиратские копии книг, ни авторы, ни издатели не получают с этого ни копейки - и рано или поздно издавать книги им попросту станет не на что. Таким образом, еще одна задача проекта - сделать научно-популярную литературу не просто доступной, но доступной легально.

Зачем для этого собирать деньги краудфандингом?

Как раз для того, чтобы оплатить труд авторов и издателей - многие из них восприняли идею позитивно и уже дали свое согласие. Создатели проекта планируют выкупить у них электронные права и выложить книги в свободный доступ. Для выкупа прав на первую порцию книг, по предварительным расчетам, понадобится 5 млн рублей - из них как минимум 1 млн планировалось изыскать с помощью краудфандинга. Но чем больше денег удастся собрать - тем больше книг станут бесплатными уже на первом этапе проекта.

Значит, бесплатными станут не все книги сразу?

Да, не все. В коллекции "Дигитеки" - уйма книг, и выкупить даже половину из них единоразово просто невозможно. Так что в первый заход планируется освободить от оков авторского права как минимум 40 книг.

Кто определял, какие книги войдут в эту коллекцию?

В 2019 году "Всенаука" опросила более 500 экспертов и выделила 33 ключевые темы, определяющие современную научную картину мира: "Мышление и сознание", "Вселенная", "Культура" и т.д. Именно по этим темам отбирались книги для "Дигитеки". Каждая из них оценивалась по нескольким критериям: научная корректность, доступность изложения, актуальность информации, увлекательность и т.д.

В России издается более двух тысяч научно-популярных книг и брошюр. Лучшие будут доступны бесплатно

В число экспертов входят, например, вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов, основатель фонда "Династия" и соучредитель премии "Просветитель" Дмитрий Зимин, неоднократный победитель "Своей игры", журналист и телеведущий Борис Бурда, профессор Сколтеха Артем Оганов и многие-многие другие.

Что это будут за 40 книг?

Самые разные: в основном умеренно сложный, но не зубодробительный научпоп отличного качества - например, "Будущее разума" Митио Каку и "Теория всего" Стивена Хокинга. Среди других зарубежных авторов первого этапа оказались Ричард Докинз, Карл Саган, Ричард Фейнман, Франс де Вааль, Лоуренс Краусс, Роберт Сапольски, Крис Фрит и Нил Деграсс Тайсон. Что касается наших соотечественников - среди прочих будут куплены права на книги Александра Маркова, Владимира Сурдина, Александра Аузана, Сергея Попова, Светланы Бурлак, Александра Панчина и Александра Соколова.