Эксперт оценил последствия ограничения цен на основные продукты

Меры правительства по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар хотя и замедлили темп их роста, но пока сработали не в полной мере, следует из данных Росстата.

Так, в некоторых регионах их стоимость продолжает расти (на сахар в 18, а на растительное масло - в 50 регионах), обращает внимание советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. По ее мнению, это связано с тем, что ограничение цен, вероятно, быстрее всего сработало в регионах с развитым производством этих товаров. В остальных регионах эффект от заморозки цен можно будет ощутить позднее - из-за более длительной логистики и имеющихся товарных запасов у поставщиков и торговых сетей, сформированных до подписания соглашения.

Напомним, соглашения об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар было подписано между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими производителями этих продуктов и торговыми сетями 16 декабря прошлого года. По нему в розничных магазинах стоимость подсолнечного масла не должна превышать 110 рублей за литр, сахара - 46 рублей за кг. Соглашение действует до конца первого квартала 2021 года.

При этом всплеск цен на сахар и масло, который произошел в прошлом году и стал поводом для ограничения цен, не является самым высоким за последние 10 лет, отмечает Елена Разумова. Например, в 2015 году сахар весь год дорожал существенно более высокими темпами, чем в 2020 году, хотя и не входил в список "подэмбарговых" товаров - тех, которые были в 2014 году запрещены к ввозу в Россию из ряда стран. Однако потом стоимость сахара снижалась в течении трех последующих лет из-за роста объемов его производства в стране и ограниченном экспорте, говорит Разумова.

Так, в 2019 году при внутреннем потреблении около 6 млн тонн, по данным Росстата, в стране произвели 7,3 млн тонн сахара (рост с 2018 года составил 16,7%). Производители сахара были вынуждены снижать цены, а излишки экспортировать. А вот в 2020 года из-за сокращения площадей под сахарную свеклу весной (на 18%) и затем неблагоприятной погоды производство сахара упало более чем на 20%, что и позволило поставщикам снова поднять цены на сахар.

"Рост отпускных цен на сахар и снижение его переходящих запасов со временем также привели бы к увеличению посевных площадей под сахарной свеклой, росту объема ее переработки в сахар и, соответственно, к очередному витку снижения его стоимости в рознице", - считает эксперт.

Минсельхоз уже заявил, что весной 2021 года площади под сахарной свеклой будут увеличены на 13,6% до 1,05 млн га, против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн тонн корнеплода и произвести около 6 млн тонн сахара.

По мнению Елены Разумовой, слишком длительное искусственное занижение цен может стать причиной локальных дефицитов этих продуктов. По этой причине период действия соглашения ограничен мартом 2021 года. Кроме того, по мнению Елены Разумовой, отчасти возможный дефицит могут компенсировать товары-субституты, не обозначенные в соглашении. Например, рафинированное подсолнечное масло можно заменить нерафинированным или маслами из других культур (например, кукурузным), а сахар-песок - рафинадом. Однако цены на них в рознице тоже будут расти, компенсируя потери переработчиков от фиксации цен на сахар-песок и рафинированное масло, уверена эксперт.

Между тем, как следует из данных Росстата, дорожают и другие продукты питания, которые не обозначены в соглашениях между производителями и торговыми сетями. Так, рост цен на овощи сейчас происходит быстрее, чем в начале прошлого года, отмечает Елена Разумова. Например, помидоры с начала 2021 года подорожали более чем на 11%, а картофель - почти на 5%. По ее мнению, причиной этого является эффект низкой базы начала 2020 года: тогда цены на основные овощи были на 25-30% ниже, чем в начале 2019 года. Кроме того, рост цен на овощи обусловлен ростом стоимости картофеля, которого в 2020 году собрали на 10% меньше по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем некоторые овощи в начале января 2021 года до сих пор стоят дешевле начала 2019 года: например, капуста - почти на 30%, лук - на 1,5%.

Напомним, рост цен на картофель, а также макароны и яйца на прошлой неделе обеспокоил Минсельхоз. Ведомство призвало регионы провести переговоры с производителями продуктов питания, чтобы избежать неоправданного скачкообразного повышения цен на них. В противном случае оно не исключило ограничения цен и на них. Пока, впрочем, этот вопрос в министерстве не прорабатывается. Предпринятых правительством мер вполне достаточно, считают в Минсельхозе.

Накануне в Счетной палате также высказали мнение, что сдерживание цен на некоторые продукты могут привести к их дефициту - "из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары". Однако в Минсельхозе не согласны с этими выводами. Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, в министерстве оценивают текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидают возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия, подчеркнули в ведомстве.