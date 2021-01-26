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Компания Marvel объявила о перезапуске комиксов про "Мстителей"

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    26.01.2021, 10:41
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Компания Marvel Entertainment анонсировала запуск новой линейки комиксов о "Мстителях", которая получила название Heroes Reborn.

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету вселенная супергероев в очередной раз "треснула", и в новой образовавшейся реальности Тони Старк так и не стал Железным человеком, Капитана Америку не откопали из антарктических льдов, Тор превратился в запойного алкоголика, а Ваканда осталась мифом для всего мира.

В этой версии действительности о настоящей команде "Мстителей" почему-то помнит один только охотник на вампиров Блэйд, которому, судя по всему, придется как-то разбираться со сложившейся ситуацией.

Автором выступил Джейсон Аарон, который охарактеризовал свой труд, как "самую дикую историю" из всех написанных им в жизни. Художник - Эд МакГиннесс.

Выход запланирован на май текущего года.

Ранее в Сети была показана обложка первого выпуска, на которой секретного агента "Щ.И.Т." Фила Колсона изобразили кандидатом в президенты США.

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