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26.01.2021 18:40
Рубрика: Спорт

Костыли помешают

Макгрегору запретили драться полгода
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор получил медицинское отстранение на 180 дней после технического нокаута в бою с американцем Дастином Порье. Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 24 января.

О том, что Макгрегор получил травму, стало понятно сразу. Во-первых, Конор заявил, что Дастин уничтожил ему правую ногу своими лоу-кикам: "Я ощущал, что ловлю его удары, они сделали свое дело". Во-вторых, ирландец появился на пресс-конференции с костылем. Он прихрамывал и с трудом наступал на правую ногу.

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Как сообщает портал MMA Junkie, Макгрегор мог получить травмы правой большеберцовой и малоберцевой костей. Если же рентген не выявит никаких проблем, то Конор сможет вернуться к боям раньше, чем через полгода. Однако технический нокаут обязывает Макгрегора пропустить как минимум 30 дней.

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