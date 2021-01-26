О том, что Макгрегор получил травму, стало понятно сразу. Во-первых, Конор заявил, что Дастин уничтожил ему правую ногу своими лоу-кикам: "Я ощущал, что ловлю его удары, они сделали свое дело". Во-вторых, ирландец появился на пресс-конференции с костылем. Он прихрамывал и с трудом наступал на правую ногу.

Как сообщает портал MMA Junkie, Макгрегор мог получить травмы правой большеберцовой и малоберцевой костей. Если же рентген не выявит никаких проблем, то Конор сможет вернуться к боям раньше, чем через полгода. Однако технический нокаут обязывает Макгрегора пропустить как минимум 30 дней.