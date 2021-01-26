Патрушев: Новый языковый закон на Украине - это очередной русофобский акт Киева

По его словам, последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, политики уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства.

"Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою Конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков", - отметил Патрушев. Он напомнил, что это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях.

При этом основной язык, на котором говорит и думает многонациональный народ Украины, также как и России, был и остается русский.

По мнению секретаря СБ РФ, принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя киевская власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма. Отвечая на вопрос о заявлении

Киева о том, что необходимо разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Алексея Навального, секретарь Совбеза России, отметил, что лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом.

Как отметил Патрушев, в этом нет ничего удивительного - Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "Майданов". По его словам, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, и как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом.