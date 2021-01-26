Посольство РФ в Анкаре просит россиян соблюдать осторожность в Турции

Посольство РФ в Анкаре во вторник, 26 января, опубликовало на своей странице в Facebook предупреждение для находящихся в Турции россиян в связи с нападением на туристов в Стамбуле.

"В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание [российских граждан] на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности", - говорится в сообщении.

В частности, дипмиссия советует туристам "не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам особенно в темное время суток. В случае возникновения угрозы привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию".

Напомним, вечером 24 января в центральном стамбульском районе Бешикташ сборщик мусора напал с ножом на троих россиян, мужчину и двух женщин. Одна из женщин получила семь ножевых ранений, двое других туристов - по три-четрые удара, после чего попытался скрыться. Местные жители оказали пострадавшим первую помощь, а полиция оперативно задержала преступника.

Как выяснилось, 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн сначала попросил или потребовал у россиян денег, а когда те отказали, погнался за ними с ножом. По сведениям полиции, у нападавшего около 30 судимостей, плюс он может быть психически нездоров.

Пострадавшие россияне проходят лечение в стамбульских больницах.