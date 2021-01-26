Новости

Disney ограничил доступ к классике из-за ее "неполиткорректности" 13:53
Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1" 13:42
Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха 13:36
Алису Фрейндлих перевели в обычную палату 12:41
Умерла актриса из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Ирина Токарчук 12:39

Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина

Наше кино
    26.01.2021, 13:07
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ shalyap_in Фото: instagram.com/ shalyap_in
Фото: instagram.com/ shalyap_in

Сосед российского стендап-комика и актера Александра Шаляпина, покончившего с собой в Москве, рассказал про обстоятельства инцидента.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины

По словам мужчины, примерно в час или два ночи они услышали "очень громкий женский крик". Сосед, предположив, что что-то случилось, оделся и вышел в коридор.

"Смотрю, стоит его супруга и то ли сосед, то ли друг. Я подошел и говорю: "Помощь нужна какая-то? Что-то случилось? Что-то произошло?" Они говорят: "Нет-нет, помощь не нужна", - рассказал РЕН ТВ очевидец.

По его словам, далее близкие актера по телефону вызывали полицейских и начали спускаться вниз: ждать их прибытия. "Они спустились вниз, а я вернулся в свою квартиру", - заключил сосед.

При этом мужчина подчеркнул, что комик регулярно выпивал. "Бывало, я редко его видел, но в целом, когда его видел, он был в нетрезвом состоянии", - отметил сосед.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Бывшая жена-модель обвинила звезду "Универа" Гогунского в насилии

"Говорят, что он часто переживал, что часто бывал в нетрезвом состоянии. Его даже кто-то носил, переносил куда-то", - рассказал он.

Александр Шаляпин родился в 1979 году в Люберцах. Окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств.

Сниматься начал в нулевых: второй "Бумер", "Карпов", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Страна ОЗ", "Бабушка легкого поведения".

Был участником Stand Up Show на канале ТНТ.

Новости

Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года 12:19
Netflix нашел актера на роль короля Хенсельта для сериала "Ведьмак" 11:22
Компания Marvel объявила о перезапуске комиксов про "Мстителей" 10:41
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 25.01.2021
Бывшая жена-модель обвинила звезду "Универа" Гогунского в насилии 25.01.2021
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 25.01.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ gameinformer
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 25.01.2021
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 25.01.2021
Режиссер "Ночного администратора" снимет сериал о первых леди США 24.01.2021
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/ ritadakota
Заразившуюся COVID Риту Дакоту госпитализировали на Бали 23.01.2021
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова пожаловалась на измены мужа 21.01.2021
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 21.01.2021