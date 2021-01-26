Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина

Сосед российского стендап-комика и актера Александра Шаляпина, покончившего с собой в Москве, рассказал про обстоятельства инцидента.

По словам мужчины, примерно в час или два ночи они услышали "очень громкий женский крик". Сосед, предположив, что что-то случилось, оделся и вышел в коридор.

"Смотрю, стоит его супруга и то ли сосед, то ли друг. Я подошел и говорю: "Помощь нужна какая-то? Что-то случилось? Что-то произошло?" Они говорят: "Нет-нет, помощь не нужна", - рассказал РЕН ТВ очевидец.

По его словам, далее близкие актера по телефону вызывали полицейских и начали спускаться вниз: ждать их прибытия. "Они спустились вниз, а я вернулся в свою квартиру", - заключил сосед.

При этом мужчина подчеркнул, что комик регулярно выпивал. "Бывало, я редко его видел, но в целом, когда его видел, он был в нетрезвом состоянии", - отметил сосед.

"Говорят, что он часто переживал, что часто бывал в нетрезвом состоянии. Его даже кто-то носил, переносил куда-то", - рассказал он.

Александр Шаляпин родился в 1979 году в Люберцах. Окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств.

Сниматься начал в нулевых: второй "Бумер", "Карпов", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Страна ОЗ", "Бабушка легкого поведения".

Был участником Stand Up Show на канале ТНТ.