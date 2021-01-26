Каким будет инновационный центр "Воробьевы горы"

26 января в Москве - символическая церемония: с участием ректора МГУ академика Виктора Садовничего и мэра Москвы Сергея Собянина закладывается "первый камень" инновационного центра "Воробьевы горы". Или, как это называли прежде - Технологической долины при Московском государственном университете имени М.В Ломоносова.

В декабре прошлого года на заседании Попечительского совета МГУ было заявлено, что на кластер "Ломоносов", который станет стартовой площадкой инновационного центра, правительством Москвы выделено 10 миллиардов рублей. Спустя несколько дней стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин выделил 487 миллионов рублей на создание НТЦ "Воробьевы горы".

Как сообщалось, средства получит Фонд развития Московского университета "на цели развития необходимой инфраструктуры". Со ссылкой на академика Виктора Садовничего отмечалось, что начальный этап строительства научно-технологического центра оценивался в 20 миллиардов рублей, а весь проект - в 110 миллиардов.

А буквально только что в интервью "Российской газете" ректор МГУ сообщил, что "уже до тысячи машин работают на территории будущей долины "Воробьевы горы", готовят все к началу строительства". По его словам, в 2021 году за счет городского бюджета будут вести проектирование и начнут строительства кластера "Ломоносов" - с тем, чтобы к 2025 году уже были построены "несколько корпусов долины".

Напомним коротко о предыстории вопроса. Еще в 2013 году ректором МГУ была выдвинута идея "об организации в университете территории инновационного развития - научно-технологической долины с повышенной инвестиционной привлекательностью и глобальными конкурентными условиями для научных исследований и разработок".

Постановление правительства РФ о создании инновационного центра "Воробьевы горы" вышло в марте 2019 года. В развитие той же инициативы указом президента России в собственность Москвы было передано 30 процентов акций АО "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра (НТЦ) МГУ "Воробьёвы горы". А на заседании попечительского совета МГУ в декабре 2020 года президент России подчеркнул, что этот проект является пилотным "и для МГУ, и для всей научно-технологической сферы".

Тогда же глава государства выразил пожелание "начать строительство не с административных представительских зданий, а именно с лабораторий и исследовательских площадок". И определил задачу: "К 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационно-технологического центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме".

Сейчас под стартовый комплекс НТЦ "Воробьевы горы" площадью 17,5 га началась расчистка территории в московском микрорайоне Раменки, где в 80-90-е образовалась свалка строительного мусора. Зачистить площадку намечают к середине февраля.

Вслед за стартовым кластером "Ломоносов" должны появиться еще, как минимум, восемь: "Нанотех", "Биомед" (с банком-хранилищем клеток живых существ "Ноев ковчег"), "Инфотех", "Геотех", "Инжиниринг", "Космос", а также междисциплинарный кластер и управленческий. Обещают, что вся территория, включая научные лаборатории, конструкторские бюро, опытные производства и офисные помещения, будет связана велодорожками, которые протянутся от парка 50-летия Октября до Ломоносовского проспекта. А Мичуринский проспект и проспект Вернадского свяжет новая дорога.

У всех резидентов НТЦ "Воробьевы горы" будет особый статус. Как сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, в течение 10 лет с момента регистрации они освобождаются от уплаты налогов на имущество, прибыль и НДС (при условии, что годовая выручка составит до 1 млрд рублей). На тот же срок будут понижены страховые взносы и упрощена схема привлечения иностранных сотрудников.

Тем временем

В Москве долина Технологическая, в Туле - Композитная

При Тульском государственном университете будет создаваться Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина". Постановление об этом уже подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Как следует из документа, ИНТЦ призван стать "площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечёт инвестиции для реализации инновационных проектов".

Среди заявленных приоритетов "Композитной долины" - многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов; новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств; каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.

Минэкономразвития, Минфин и Минобрнауки сейчас сообща прорабатывают объемы и механизм выделения бюджетных средств на создание и функционирование ИНТЦ в Туле.