Путин принял участие в открытии развязки в Химках

Президент сегодня приехал в подмосковный город Химки, где принял участие в церемонии открытия движения по транспортной развязке.

Речь идет о развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе.

В мероприятии также участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство осуществлялось по поручению президента. В апреле 2019 года во время посещения НПО "Энергомаш" Владимир Путин получил просьбу решить вопрос транспортного соединения между старыми и новыми Химками. Из-за разделения города Ленинградским шоссе и железной дорогой жители могли добраться из одной части города в другую только по Юбилейному проспекту. В октябре 2019 года Владимир Путин встретился с подмосковным губернатором и призвал ускорить реализацию проекта - "люди ждут".

Строительство было осуществлено в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Развязка построена в рекордные сроки - за год, работы завершились досрочно в январе этого года. Ее общая площадь - около 40 тысяч квадратных метров. Также проведена реконструкция трех улиц. По новой дороге можно будет проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут: раньше, чтобы добраться из одной части города в другую в час пик, требовалось не меньше часа.

Развязка также обеспечивает транспортную доступность промышленной части города, что приведет к возможному увеличению рабочих мест. Стоимость работ составила 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд - федеральные средства, а 1,4 млрд - областные.