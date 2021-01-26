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26.01.2021 11:26

Январь залез в кошелек

Сколько потратили воронежцы на рождественских каникулах-2021
Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 14(8365)
Развлечения онлайн, доставка готовой еды и внутренний туризм - чем занимали себя жители Воронежской области в период длинных январских выходных, выяснили аналитики. Они изучили обезличенные данные по картам с 1 по 10 января 2021 года и сравнили их с аналогичными сведениями за 2020-й.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в категории "Путешествия" в первой декаде уменьшилось всего на 10 процентов, следует из данных "МТС Банка". Вместо поездок за рубеж воронежцы стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствует снижение трат в валюте и транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free - в 2,3 и 2,1 раза соответственно.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россияне сокращают расходы на подарки в пользу новогоднего стола

Те, кто остался дома, с головой ушли в онлайн-шопинг. Общее количество таких покупок по сравнению с прошлогодними январскими каникулами увеличилось на 21 процент. Услуги курьеров воронежцы оплачивали в 3,3 раза чаще, примерно так же выросла популярность готовой еды с доставкой на дом. При этом количество офлайновых транзакций в ресторанах уменьшилось на семь процентов, в заведениях фастфуда - на 18, а в барах и ночных клубах - в 2,3 раза. Одновременно участились покупки по картам в традиционной рознице. Причем если у супермаркетов динамика была едва заметной, то в алкогольных магазинах расходы воронежских клиентов банка увеличились на 17 процентов.

Почти в четыре раза выросло число транзакций на сервисах онлайн-знакомств. Если в прошлом году самым популярным развлечением на новогодних каникулах в регионе был поход в кинотеатр, то теперь количество переводов на покупку билетов сократилось на 45 процентов. Зато воронежцы активно смотрели фильмы дома. Траты в онлайн-кинотеатрах выросли более чем вдвое.

В 3,8 раза по сравнению с 2020-м увеличилось количество транзакций в категории "Азартные игры". В надежде на чудо жители области покупали лотерейные билеты и делали ставки. Вместе с тем люди, похоже, стали понимать, что чудеса творятся и их руками: количество благотворительных пожертвований выросло в 3,2 раза.

Между тем в Россельхозбанке обобщили данные по карточным расходам за декабрь и обнаружили, что граждане вопреки разговорам о кризисе в экономике не стали экономить ни на праздничном столе, ни на полезных подарках. Общая сумма трат россиян в продуктовых магазинах выросла на 12 процентов год к году. Количество транзакций увеличилось на пять процентов, средний чек - на семь. Как и в 2019-м, на покупку еды в декабре пришлось 43 процента расходов по картам банка.

- Новый год для россиян значит больше, чем любой другой праздник. Неотъемлемой частью традиции является праздничный ужин 31 декабря. И хотя 2020 год выдался непростым, россияне предпочли не нарушать многолетнюю традицию и не изменили свое отношение к бюджету новогоднего стола, - отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

Фото: iStock
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Судя по расходам на товары, которые можно отнести к новогодним подаркам, коронавирусные изменения в жизни наших сограждан заставили их пересмотреть свои предпочтения. Люди стали подходить к выбору презентов прагматичнее, полагают эксперты Россельхозбанка.

Так, объем трат на ювелирные украшения и одежду в структуре карточных расходов в декабре сократился на 19 и на четыре процента соответственно (год к году). Средний чек в магазинах одежды уменьшился на девять процентов, число транзакций выросло почти на шесть. Таким образом, россияне чаще совершали покупки в магазинах одежды, но предпочитали тратить на нее меньше средств. Что касается ювелирных изделий, то средний чек покупки сократился на три процента, количество транзакций - на 16.

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При этом расходы держателей карт на бытовую технику и электронику в абсолютных значениях увеличились на 23 процента. Люди покупали такие устройства на семь процентов чаще, чем в декабре 2019-го, а средний платеж в этой категории вырос на 15 процентов.

- Снижение объема расходов среди классических подарков и возросший интерес к цифровым устройствам и технике для дома объясняется прежде всего тем, что сейчас эти предметы необходимы почти каждому. Вдобавок эпидемиологическая обстановка вынудила ряд компаний и образовательных учреждений перевести сотрудников и учащихся на дистанционный формат работы и учебы. Чтобы с комфортом работать и учиться дома, требуются соответствующие гаджеты. Естественно, что многие решили порадовать своих близких полезными подарками, - пояснила Юлия Деменюк.

Тем временем

Расходы россиян на онлайн-шопинг в первой декаде января по сравнению с прошлым годом выросли на четверть. Взрывной спрос пришелся на игрушки и одежду. По данным ведущего маркетплейса по продаже одежды и аксессуаров Lamoda, за 10 дней новогодних каникул жители страны купили на 23 процента больше товаров и потратили на покупки на 26 процентов больше, чем в январе 2019-го.

"Наибольший рост спроса пришелся на игрушки - их покупали почти в восемь раз активнее. Самыми популярными оказались конструкторы LEGO с машинками и с гоночным самолетом, разноцветный тесто-пластилин и мягкая игрушка авокадо. Также в начале 2021 года вырос спрос на детскую одежду (+118 процентов) и аксессуары для детей (+71 процент). На детские товары от премиальных брендов россияне потратили втрое больше, чем годом ранее", - сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

Также во время каникул наши соотечественники обновляли гардероб. Объем продаж женской одежды оказался, что неудивительно, в 3,5 раза больше, чем мужской. Похожий расклад сложился в категориях обуви и аксессуаров.

Расходы на покупки женских товаров в премиум-сегменте превышали "мужские" траты вдвое. Больше всего денег у дам ушло на брендовые сумки, а у мужчин - на джинсы.

"В праздники расходы на покупки в категории "Красота" выросли на 85 процентов по сравнению с прошлым годом, на товары для дома - почти на 50. Наибольшим спросом пользовались двуспальное постельное белье и подушки", - добавили аналитики платформы.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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