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26.01.2021 23:41
Рубрика: Общество

С мечтами к "Ломоносову"

За два года МГУ получит уникальный научно-технологический кластер
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8366)
26 января в жизни главного университета страны произошло важное событие - дан старт строительству научно-технологического кластера "Воробьевы горы". Стройка началась с закладки главного и самого большого корпуса с символическим названием "Ломоносов". "Надеюсь, что через два года он будет уже возведен", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, напутствуя, пожалуй, по его словам, самый крупный проект в жизни МГУ.

Вместе с ректором вуза Виктором Садовничим глава города осмотрел площадку первого из девяти корпусов кластера. Всех, кто знает это место, поразила бы царящая здесь чистота. Ведь еще недавно территория, зарезервированная еще в пятидесятые годы прошлого века под нужды университета, была загромождена железными гаражами и завалами строительного мусора. Чтобы расчистить ее, потребовались усилия более чем трех тысяч столичных коммунальщиков и тысячи единиц специализированной техники. Работали круглосуточно, целый месяц. И, вот, команда дана, и в дело пошли уже строительные машины.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Садовничий: Развитие всей науки связано с искусственным интеллектом

Собянин напомнил, что проект реализуется по поручению президента страны. "Был принят специальный закон о научно-технологических центрах, - рассказал он. - Я уверен, что здесь, в Раменках, через несколько лет появятся сотни новых научных лабораторий, инновационных предприятий и тысячи рабочих мест, где студенты, преподаватели и профессора МГУ смогут реализовать самые амбициозные мечты и проекты".

Офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, чистыми комнатами и центрами сертификации и испытаний откроются и во флагмане - кластере "Ломоносов", здании площадью 65 тысяч квадратных метров. Построить его, а также проложить все необходимые дороги и инженерные коммуникации для всего центра решено за счет бюджета столицы.

Все здания будут объединены общим центральным общественным пространством - площадью со сквером

Помимо него будут построены кластеры "Нанотех", "Инжиниринг", "Биомед", "Инфотех" и "Космос", названия которых говорят сами за себя, плюс междисциплинарный - для гуманитарных исследований, спорта, искусственного интеллекта. По проекту все здания будут объединены общим центральным общественным пространством - площадью со сквером.

Как отметил мэр, параллельно для работы в новом центре начался подбор резидентов, и первая десятка их уже записалась. Собянин уверен: проект важен не только для города, но и для всей страны. Инновационная деятельность университета сможет выйти на мировой уровень.

В регионах Общество Наука Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 2021 - Год науки и технологий РГ-Фото

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